POL-KS: Lohfelden - Ochshausen: Profi-Autoaufbrecher schlugen in Elisabeth-Selbert-Straße zu; Schaden in Höhe von 7.000,- Euro

Kassel (ots) - Auf das Konto von Profi-Dieben dürfte ein Autoaufbruch in der Lohfeldener Elisabeth-Selbert-Straße gehen. Bislang Unbekannte bauten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch aus einem dort geparkten Mercedes fachmännisch das Navigationsgerät, die Soundanlage und den Lenkrad-Airbag aus. Um in den Wagen zu gelangen, hatten die Täter das Fahrertürschloss entfernt. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf etwa 6.000,- Euro, der angerichtete Sachschaden zusätzlich auf ca. 1.000,- Euro. Nun suchen die für Autoaufbrüche zuständigen Beamten der für Autoaufbrüche zuständigen Operativen Einheit (OPE) Kassel nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die genaue Tatzeit kann derzeit noch nicht angegeben werden. Der Besitzer stellte die schwarze Kombilimousine am Dienstagabend gegen 18.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Elisabeth-Selbert-Straße 22 ab. Als die Tochter am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr zur Schule gefahren werden sollte, fiel ihr als erstes auf, dass mit dem Auto etwas nicht stimmte.

Bislang liegen den Ermittlern der OPE Kassel keine Hinweise auf die Täter vor. Daher hoffen sie auf die Mithilfe der Bevölkerung. Sie bitten Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

