POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldatal: Bellender Hund macht Hausbewohnerin auf Einbruch aufmerksam: Täter flüchtet; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Eine 51-jährige Hausbewohnerin im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen ist am gestrigen Mittwochabend durch das Gebell ihres Hundes auf einen Einbrecher aufmerksam geworden, der gerade versuchte, ihre Haustür aufzubrechen. Als sie das Licht im Flur ihres Hauses anschaltete, ließ der Unbekannte von seinem weiteren Vorhaben ab und ergriff die Flucht. Die Ermittler des Einbruchkommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die gestern Abend in Ihringshausen möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die 51-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses an der am Ortsrand in Richtung Wolfsanger gelegenen Heinrich-Böll-Straße gegenüber der am Tatort eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord angab, hatte ihr Hund gegen 21:30 Uhr plötzlich angefangen zu bellen. Als sie im Flur nachschaute, sah sie durch die Milchglasscheibe ihrer Haustür eine Person, die sich an der Tür zu schaffen machte. Unmittelbar nachdem sie den Einbrecher durch das Einschalten des Lichts im Flur in die Flucht schlagen konnte, sah sie eine dunkel gekleidet Person mit aufgesetzter Kapuze an ihrem Wohnzimmerfenster in Richtung des nahegelegenen Fußwegs zur Wolfsangerstraße vorbeihuschen. Die Beamten fanden bei der Spurensuche am Tatort frische Kratzspuren im Bereich des Türrahmens, die der Unbekannte bei dem Einbruchsversuch mit einem Werkzeug hinterlassen hatte. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen Einbrecher führten bislang nicht zum Erfolg.

Zur Beschreibung des Täters gab die 51-Jährige an, dass es sich um einen ca. 1,85 Meter großen Mann gehandelt habe, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit aufgesetzter und ins Gesicht gezogener Kapuze sowie einer schwarzen Hose und grauen Turnschuhe bekleidet war.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die gestern Abend in Ihringshausen verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

