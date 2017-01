POL-KS: Landkreis Kassel / Wahlsburg-Lippoldsberg: Vermisster Hans-Dieter Kücking wieder da

Kassel (ots) - Der seit dem Montagnachmittag aus der Reha-Klinik Lippoldsberg vermisste Hans-Dieter Kücking ist wieder da. Ein Spaziergänger traf am heutigen Mittwochmorgen, rund einen Kilometer von der Klinik entfernt, an einem Waldweg auf den Vermissten und alarmierte die Polizei. Nach den bisherigen Informationen geht es dem 79-Jährigen den Umständen entsprechend gut. Er soll zwar Unterkühlungserscheinungen aufweisen, sei aber ansprechbar. Er wird derzeit medizinisch versorgt. Nach seinen ersten Angaben habe er bereits zwei Nächte im Unterholz, abseits des Weges gelegen und war nicht in der Lage, seinen Weg alleine fortzusetzen.

(Beachten Sie bitte auch unsere am gestrigen Dienstag um 10.54 Uhr veröffentlichte Presseinformation, in der die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche bat: "Landkreis Kassel / Wahlsburg-Lippoldsberg: Aus Klinik vermisst: Polizei sucht nach 79 Jahre altem Hans-Dieter Kücking)

Die Polizei Nordhessen bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche nach dem 79-Jährigen. Medienvertreter, die über die Suche mit dem Foto des Vermissten berichteten, werden gebeten, dieses aus den elektronischen Medien herauszunehmen.

