POL-KS: Kassel - Harleshausen: Unbekannter schlägt Autoscheibe ein und klaut Portemonnaie vom Beifahrersitz; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Einen Einbruch in seinen auf einem Parkplatz in Harleshausen abgestellten Wagen musste am gestrigen Dienstagnachmittag ein 18-jähriger Autofahrer aus Lohfelden feststellen. Wie er später gegenüber der am Tatort eingesetzten Streife des Polizeireviers Süd-West angab, hatte auf dem Beifahrersitz das Portemonnaie einer Bekannten gelegen, das nun fehlen würde. Der bislang unbekannte Täter hatte die Geldbörse offensichtlich beim Blick in den Wagen gesehen und daraufhin die Beifahrerscheibe eingeschlagen. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Operativen Einheit der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Nach Angaben des 18-Jährigen hatte er den Pkw um kurz nach 15 Uhr auf einem Parkplatz bei der Ernst-Leinius-Schule an der Wolfhager Straße abgestellt. Bei seiner Rückkehr gegen 16:30 Uhr musste er dann die eingeschlagene Scheibe auf der Beifahrerseite seines VW Golfs und das Fehlen der Geldbörse seiner Bekannten vom Beifahrersitz feststellen. Darin sollen sich Ausweise, Bankkarten und Bargeld befunden haben. Vom Täter fehlte unterdessen jede Spur. Den durch den Einbruch entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten mit ca. 500,- Euro.

Die Ermittler der Operativen Einheit bitten Zeugen, die am gestrigen Dienstagnachmittag im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

