POL-KS: Kassel - Wehlheiden: Fußgängerin auf Ludwig-Mond-Straße von Pkw erfasst und verletzt

Kassel (ots) - Am heutigen Dienstagnachmittag ist eine 35 Jahre alte Frau aus Kassel beim Überqueren der Ludwig-Mond-Straße von einem Pkw erfasst und verletzt worden. Sie hatte nach Zeugenangaben offenbar noch versucht, ihren Bus auf der anderen Seite zu erreichen und beim Betreten der Fahrbahn das herannahendes Auto offenbar zu spät gesehen. Die 35-Jährige zog sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zu, die ersten Erkenntnissen des am Unfallort eingesetzten Rettungsdienstes jedoch nicht lebensbedrohlich sind. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus.

Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, war es gegen 12:40 Uhr zu dem Unfall auf der Ludwig-Mond-Straße in Höhe der Feerenstraße gekommen. Die Fußgängerin hatte die Fahrbahn im dortigen Baustellenbereich aus Richtung der Auefeldsiedlung kommend in Richtung der Feerenstraße überquert, um den dort haltenden Bus noch zu erreichen. Nachdem sie den Grünstreifen in der Fahrbahnmitte erreichte hatte, übersah sie jedoch den von rechts kommenden Honda, an dessen Steuer ein 36-Jähriger aus Kassel saß. Er versuchte der Fußgängerin noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Am Wagen des 36-Jährigen war durch den Unfall ein Schaden von ca. 1.500,- Euro entstanden.

Aufgrund der Rettungsarbeiten musste die Ludwig-Mond-Straße in Richtung des Auestadions für etwa 20 Minuten gesperrt werden, wodurch es zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich kam.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfall werden beim Polizeirevier Süd-West in Baunatal geführt.

