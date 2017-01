POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Folgemeldung 3 zur vermissten Marianne E.: Mutmaßliche Bekleidung bekannt; Polizei hofft auf neue Hinweise

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am Donnerstag, 5. Januar, 14:39 Uhr, Freitag, 6. Januar, 12:10 Uhr und Montag, 9. Januar, 15:18 Uhr über OTS veröffentlichten Erst- und Folgemeldungen.)

Die Suche nach der seit vergangenem Donnerstag vermissten 59 Jahre alten Marianne E. aus Baunatal-Großenritte führte bislang leider nicht zum Erfolg. Wie die mit dem Fall betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, konnten Familienangehörige nun anhand fehlender Kleidungsstücke nachvollziehen, mit welcher Bekleidung Marianne E. die Wohnung möglicherweise verließ.

Sie könnte demnach mit einer dünnen "pflaumenfarbigen" Daunenjacke, einer weißen Plüschjacke mit Kapuze und zwei weißen Bommeln an den Bändern der Kapuze, einer grauen Plüschhose mit aufgedruckten Herzen sowie einem braunen Schal bekleidet sein.

Auch am heutigen Dienstag setzten rund ein Dutzend Beamte der Kasseler Polizei die Suche nach Marianne E. in Baunatal fort. Dabei lag der Fokus erneut auf dem Stadtpark und dem Bereich rund um das Parkstadion, da der "Mantrailerhund" dort seine Spur verloren hatte. Darüber hinaus suchten die Beamten auch beginnend von der nahe ihrer Wohnanschrift gelegenen Kreisstraße 22 bis hinein in das Waldgebiet "Langeberge", ohne die Vermissten jedoch finden zu können.

Den Beamten des K 11 sind bislang keine weiteren Hinweise bekannt geworden, die auf den Aufenthaltsort von Marianne E. oder der von ihr beim Verlassen des Hauses eingeschlagenen Richtung schließen lassen könnten. Sie erhoffen sich aufgrund der nun vorliegenden neuen Erkenntnisse zur mutmaßlichen Bekleidung der Vermissten, weitere Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel.: 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell