POL-KS: Kassel - Harleshausen: Mutmaßlicher Brandstifter auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen nahmen Beamte des Polizeireviers Süd-West einen 19-Jährigen aus Kassel fest, als er den Keller eines Ärztehauses an der Wolfhager Straße im Kasseler Stadtteil Harleshausen verließ. Die Beamten waren gerufen worden, weil im Haus Brandgeruch festgestellt wurde. Bei der Überprüfung des Kellers stellten sie fest, dass dort Papier entzündet worden war. Die zeitgleich eintreffenden Feuerwehrleute der Kasseler Wehr löschten einen Pappkarton bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen daraufhin ins Kasseler Polizeigewahrsam. Bei der Überprüfung seiner Person stellten die Beamten zudem fest, dass ein Haftbefehl gegen den 19-ährigen vorliegt. Er wurde gesucht, weil er eine verhängte Jugendarreststrafe von zwei Wochen bislang nicht antrat. Er wird im Laufe des heutigen Tages zur Jugendarrestanstalt in Gelnhausen gebracht.

Gegen 8 Uhr meldete sich eine Anruferin bei der Leitstelle der Kasseler Polizei und berichtete Brandgeruch im Hausflur der Wolfhager Straße 379. Sie vermutete einen Kellerbrand. Die sofort zum Brandort entsandte Funkstreife des Polizeireviers Süd-West nahm den Brandgeruch am Einsatzort ebenfalls wahr und hielt den jungen Mann fest, der ihnen aus dem Keller entgegenkam. Er räumte auch sofort gegenüber den Beamten ein, im Keller mit Feuer hantiert zu haben. Bei der anschließenden Überprüfung des Brandortes, die Feuerwehr hatte den Brand bereits gelöscht, stellten sie fest, dass der Boden und eine Wand leichte Brandbeschädigungen aufwiesen. Glücklicherweise war bei dem Brand niemand verletzt worden.

Die weitere Sachbearbeitung haben Beamte des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kripo Kassel übernommen. Der 19-Jährige muss sich nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung verantworten.

