POL-KS: Kassel - Mitte: Autofahrer kracht mit über 2 Promille gegen Laterne

Kassel (ots) - Am gestrigen späten Montagabend verursachte ein 45 Jahre alter Autofahrer aus dem Landkreis Kassel einen Verkehrsunfall mit über 2 Promille Alkohol im Blut. Er krachte mit seinem Wagen im Bereich der Neuen Fahrt gegen eine Straßenlaterne und beschädigte dabei diese und seinen Pkw. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 3.000,- Euro. Den Führerschein stellten die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte sicher. Wie die Polizisten berichten, war ihnen beim Eintreffen an der Unfallstelle sofort klar, dass der Unfallverursacher erheblich unter Alkohol stand. Der anschließend durchgeführte Atemalkoholtest bestätigte ihre erste Einschätzung. Der hohe Alkoholgehalt war dem 45-Jährigen gegen 22:45 Uhr zum Verhängnis geworden, als er zu dieser Zeit mit seinem Auto auf der Umfahrungsstraße eines Gebäudekomplexes gegenüber dem Parkhaus Wilhelmsstraße unterwegs war. Er kam in der Einbahnstraße hinter dem dortigen türkischen Restaurant nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Laterne. Der 45-Jährige musste die Beamten auf das Innenstadtrevier begleiten, wo ein Arzt eine Blutprobe nahm.

