POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Folgemeldung 2: Suche nach Marianne E. bislang erfolglos; nur wenige Hinweise eingegangen

Die 59 Jahre alte Marianne E. aus Baunatal-Großenritte wird weiterhin vermisst. Auch die am Freitag fortgesetzte Suche, bei der die Kasseler Polizei erneut von einem Hubschrauber der Fliegerstaffel der hessischen Polizei unterstützt wurde, führte nicht zum Erfolg. Wie die für Vermisstenfälle zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, ist das Hinweisaufkommen in diesem Fall bislang leider sehr gering. Die wenigen eingegangenen Hinweise brachten zudem keine neuen Erkenntnisse über einen möglichen Aufenthaltsort der Vermissten. Auch konnte bisher nicht zweifelsfrei nachvollzogen werden, welche Kleidung Marianne E. trug, als sie ihre Wohnung in Großenritte im Laufe der Nacht zum Donnerstag verließ.

Marianne E. kann wie folgt beschrieben werden: Sie ist 1,56 Meter groß, hat eine normale Statur und auberginefarbene kurze Haare. Besonders auffällig ist ihre Brille mit rotem Gestell. Wie bislang bekannt ist, verließ sie die Wohnung offenbar mit weißen Clogs von Birkenstock an den Füßen und dürfte zudem ein schwarzes Lederband mit einer ca. 2,5 cm großen goldenen Kugel um den Hals tragen.

Die Beamten des K 11 wenden sich erneut an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise. Jede möglicherweise im Zusammenhang mit der Vermissten stehende Beobachtung könnte für die weitere Suche von Bedeutung sein. Hinweise werden an das Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561 - 9100 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

