POL-KS: Kassel: Vermeintlicher Drogendealer bei Verkehrskontrolle gestoppt; Marihuana, Bargeld und Handys sichergestellt

Kassel (ots) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Dresdner Straße stoppten Polizisten am frühen Sonntagmorgen einen mit vier Männern besetzten Audi. Am Steuer der 30 Jahre alte Halter des Pkws, der bereits in der Vergangenheit mehrfach wegen Drogen- und Gewaltdelikten polizeilich aufgefallen ist. Bei der Überprüfung fanden die Beamten knapp 200 Gramm Marihuana und über 1.000,- Euro Bargeld. Sie nahmen daraufhin den 30-Jährigen fest und brachten ihn auf die Dienststelle des Polizeireviers Ost. Die übrigen Mitfahrer wurden an Ort und Stelle entlassen. Der aus dem Schwalm-Eder-Kreis stammende Fahrzeugbesitzer muss sich nun wegen des Verdachts des illegalen Handels von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge verantworten.

Drogen, Bargeld und Handys sichergestellt

Beamte des Bereitschaftspolizeistandortes Kassel unterstützten in der Nacht von Samstag auf Sonntag das Polizeirevier Kassel-Ost und führten gemeinsam Verkehrskontrollen im Revierbereich durch. Sie stoppten den Audi auf der Dresdner Straße gegen 5:30 Uhr. Zu dieser Zeit war der Wagen zwischen der Heiligenröder Straße und der Scharnhorststraße stadteinwärts unterwegs. Nachdem sie den Wagen anhielten, überprüften sie alle vier Insassen. Bei der Durchsuchung des 30-Jährigen fanden sie zunächst über 1.000,- Euro Bargeld. Bei der anschließenden Überprüfung seines Fahrzeuges stießen sie im Kofferraum auf die Betäubungsmittel. Knapp 200 Gramm Marihuana waren in einem Plastikbeutel deponiert, der in der leeren Reserveradmulde abgelegt war. Neben dem Marihuana und dem Bargeld stellten sie noch die beiden Handys des vermeintlichen Betäubungsmittelhändlers sicher. Ein bei dem 30-Jährigen durchgeführter Drogenschnelltest ließ keine Rückschlüsse auf Drogenkonsum vor Fahrtantritt zu. Die Beamten setzten ihn später nach Rücksprache mit der Kasseler Staatsanwaltschaft wieder auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die für Drogendelikte zuständigen Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo.

