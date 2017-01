POL-KS: Kassel - Niederzwehren: Lieferant überrascht zwei Tankstellen-Einbrecher: Täter flüchten; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Ein Lieferant hat in der Nacht zum heutigen Montag an einer Tankstelle auf dem Gelände eines Einkaufszentrums an der Frankfurter Straße zwei Einbrecher überrascht, die sich gerade an einer Tür zu schaffen machten. Die beiden ertappten Unbekannten ergriffen daraufhin sofort die Flucht vom Tatort, ohne zuvor in das Gebäude gelangt zu sein. Die mit dem Fall betrauten Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Notruf des Zeugen war um kurz vor halb 3 Uhr in der Nacht bei der Leitstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen eingegangen. Wie er den Beamten berichtete, sollen soeben zwei mit Sturmhauben maskierte Männer vom Tankstellengelände in Richtung Frankfurter Straße geflüchtet sein, als er mit seinem Wagen zum Anliefern vorgefahren kam. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den beiden Tätern, die dunkel gekleidet gewesen sein sollen, verlief anschließend ohne Erfolg. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes von der Spurensuche berichten, hatte die Unbekannten versucht, die Tür an der Gebäuderückseite aufzubrechen. Sie fanden neben mehreren frischen Hebelspuren im Bereich des Türschlosses auch eine Tasche mit Werkzeug, die die Täter dort auf der Flucht zurückgelassen hatten. Den durch die Aufbruchsversuche verursachten Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 500,- Euro.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell