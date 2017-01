POL-KS: Kassel - Wesertor: Brandstiftung im Bleichenweg; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am frühen Sonntagmorgen entstand bei einem Brand von Altkleidern, die in Plastiksäcken in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses abgestellt waren, ein Sachschaden von rund 10.000,- Euro. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zu Folge spricht alles für eine vorsätzliche Inbrandsetzung. Auf das Konto desselben Täters dürfte auch ein Brand zur selben Zeit vor dem Haus gehen. Ebenfalls mit Kleidung befüllte Plastiksäcke waren in einem Container in Flammen aufgegangen. Nun sucht die Kasseler Polizei nach möglichen Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand, brannten um 3 Uhr im Treppenhaus im Bleichenweg 2 mehrere Altkleidersäcke, die im Dachgeschoss abgestellt waren. Infolge des Brandes sind Flurwände sowie eine Metalltür und ein Stromverteilerkasten beschädigt worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass dieser Brand zuerst gelegt worden war. Anschließend dürfte der bislang unbekannte Täter das Haus verlassen haben und ein weiteres Feuer, unmittelbar vor dem Haus, gelegt haben. Dabei steckte er ebenfalls Altkleider in Plastiksäcken an, die allerdings in einem Container abgelegt waren. Der schnelle Einsatz der Feuerwehr verhinderte eine Beschädigung am Container. Vom Täter keine Spur. Auch die sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Erfolg.

Daher wenden sich die mit den Ermittlungen befassten und für Brände zuständigen Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun an mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf einen möglichen Täter geben können. Diese werden unter der Telefonnummer 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen erbeten.

Torsten Werner -Pressestelle- Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1020

