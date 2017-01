POL-KS: Kassel - Nordshausen: 77-Jährige bei Unfall an Haltestelle "Klosterkirche" verletzt: Polizei sucht zwei bislang unbekannte Zeugen

Kassel (ots) - Die Unfallermittler der Verkehrsinspektion der Kasseler Polizei sind derzeit auf der Suche nach zwei bislang unbekannten Passanten, die am Freitagabend einer bei einem Unfall verletzten 77-Jährigen an der Haltestelle "Klosterkirche" in der Oberen Bornwiesenstraße zu Hilfe kamen. Die Frau war zuvor an der Haltestelle aus einem Bus gestiegen. Beim Schließen der Türen wurde jedoch ihre Handtasche in der Tür eingeklemmt. Als der Bus anschließend losfuhr, stürzte die 77-Jährige und zog sich eine Kopfplatzwunde sowie Schürfwunden zu. Ein Rettungswagen bracht sie anschließend in ein Kasseler Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung am Abend bereits wieder verlassen konnte.

Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren sie am Freitagabend um kurz vor 18 Uhr beim Streifefahren an der Bushaltestelle vorbeigekommen und dabei von den beiden Ersthelfern auf den Unfall aufmerksam gemacht worden. Da der Fahrer des Linienbusses den Sturz der 77-Jährigen offenbar nicht bemerkt zu haben schien, eilte die Streife ihm hinterher. In der Heinrich-Plett-Straße konnte sie den Bus antreffen und den Fahrer schließlich auf den Unfall aufmerksam machen. Zudem konnten sie die noch im Bus liegende Handtasche der Frau sicherstellen und dem Unfallopfer zurückbringen. Als die Beamten anschließend an die Unfallstelle zurückkehrten, waren die beiden Passanten, die sich zuvor um die 77-Jährige gekümmert hatten, jedoch nicht mehr vor Ort. Ihre Personalien sind der Polizei bislang nicht bekannt. Sie sind vermutlich Zeugen des Unfalls geworden und können möglicherweise Angaben zum genauen Unfallhergang machen.

Die Unfallermittler der Verkehrsinspektion bitten diese beiden Zeugen, oder mögliche weitere Zeugen des Unfallhergangs, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell