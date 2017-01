POL-KS: Kassel - Bad Wilhelmshöhe: Trickdieb klaut Seniorin am Geldautomaten die EC-Karte und hebt anschließend damit Geld ab: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag eine 69-Jährigen aus Kassel an einem Geldautomat mit einem Trick abgelenkt und ihr die EC-Karte gestohlen. Offenbar hatte der Täter zuvor bereits auch die Geheimzahl bei der Eingabe durch das Opfer ausgespäht, so dass er anschließend knapp 600,- Euro vom Konto der Frau an einem anderen Geldautomaten in der Nähe abheben konnte. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen Trickdiebstahls und Computerbetrugs betrauten Beamten des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Wie die 69-Jährige bei der Erstattung der Strafanzeige am gestrigen Donnerstag gegenüber den Beamten des Polizeireviers Süd-West angab, habe sie zunächst gar nicht bemerkt, dass ihre EC-Karte fehle. Da ihr Konto aber plötzlich aus ihr unerklärlichen Gründen mit knapp 600,- Euro belastet wurde, fiel ihr sofort der Vorfall vom Mittwochnachmittag wieder ein. Beim Geldabheben gegen 16 Uhr am Automaten einer Bankfiliale in der Wilhelmshöher Allee, Ecke Rolandstraße, sei sie offenbar Opfer eines Trickdiebs geworden. Während sie ihre Kontoumsätze am Geldautomaten überprüfte, habe ein ihr unbekannter Mann plötzlich zwei Geldscheine auf den Boden vor ihren Füßen fallen lassen. Dabei soll der Unbekannte zudem wildgestikulierend auf ein Plakat gezeigt und sie dadurch abgelenkt haben. Vermutlich als sie sich bückte, um die Geldscheine aufzuheben, entwendete der Täter unbemerkt ihre EC-Karte aus dem Schlitz des Geldautomaten und verließ die Bank. Überrascht von dem Vorfall verließ das Opfer anschließend ebenfalls die Bank, ohne zu bemerken, dass sie ihre EC-Karte weg war. Wie sich bei den weiteren Ermittlungen herausstellte, hatte der Täter nur wenige Minuten später gegen 16:15 Uhr knapp 600,- Euro vom Konto der 59-Jährigen an einem Geldautomat in einer gegenüberliegenden Bankfiliale an der Rolandstraße abgehoben.

Bei dem Trickdieb soll es sich um einen ca. 20 bis 30 Jahre alten, schmächtigen und etwa 1,55 Meter großen Mann mit indischem oder pakistanischem Äußeren handeln, der mit einer hellgrauen Jacke bekleidet war.

Die Ermittler des Kommissariats 23/24 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

