POL-KS: Kassel: Vier BMW aufgebrochen: Täter bauten Lenkräder und ein Navi aus; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in Kassel insgesamt vier BMW aufgebrochen und aus diesen die Lenkrädern mitsamt den Airbags und in einem Fall ein Navigationsgerät ausgebaut. Dabei erbeuteten die Täter aus einem der Wagen offenbar auch den Schlüssel eines in der Nähe abgestellten Smarts, mit dem sie daraufhin vom Tatort flüchteten und das Auto anschließend in einem anderen Stadtteil zurückließen. Die Kasseler Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Zu den Einbrüchen in die vier BMW kam es in unterschiedlichen Kasseler Stadtteilen. Die Unbekannten hatten bei einem 3er BMW in der Weidestraße im Philippinenhof und bei einem 5er BMW in der Sternbergstraße in Wehlheiden die hinteren Dreiecksscheiben eingeschlagen und aus den beiden Autos die Lenkräder ausgebaut. Bei dem Einbruch in einen in der Heinrich-Schütz-Allee in Helleböhn abgestellten 5er BMW ist bislang unklar, wie die Täter in das Fahrzeug gelangten. Aus diesem Wagen hatten Unbekannte im Laufe der Nacht das Navigationsgerät ausgebaut und entwendet. Der vierte Tatort liegt in der Südstadt, in der Tischbeinstraße. Dort schnitten die Täter das Textildach eines BMW-Cabrios auf und entwendeten aus dem Wagen ebenfalls das Lenkrad mitsamt Airbag. In dem Auto fanden sie zudem offenbar auch den Schlüssel des in der Nähe abgestellten Smarts, mit dem sie vom Tatort flüchteten. Den gestohlenen Smart ließen die Täter anschließend im Stadtteil Forstfeld, in der Lindenstraße, Ecke Radestraße, zurück, wo er am Donnerstagnachmittag schließlich aufgefunden werden konnte. Die mit der Sachbearbeitung der beiden Fälle aus der Tischbeinstraße betrauten Beamten des Polizeireviers Mitte stellten den Smart zur Spurensuche sicher. Wie sich herausstellte, hatten die Täter aus diesem Wagen das Radio ausgebaut und entwendet.

Mit den weiteren Ermittlungen zu den Auto-Aufbrüchen sind die Ermittler der Operativen Einheit der Kasseler Polizei betraut. Sie bitten Zeugen, die in der Nacht zum Donnerstag im Bereich eines Tatorts oder des Auffindeorts des geklauten Smarts möglicherweise Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

