POL-KS: Kassel - Oberzwehren: Mit Haftbefehl gesuchter Mann versteckt sich im Kleiderschrank und wehrt sich gegen Festnahme

Kassel (ots) - Gestern Morgen gegen 8 Uhr suchten Beamte des Polizeireviers Süd-West ein Mehrfamilienhaus in Oberzwehren auf, um einen Haftbefehl wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gegen einen 23-jährigen Mann zu vollstrecken. Es bestand die Möglichkeit, einen Geldstrafe von 800 Euro zu zahlen oder stattdessen ersatzweise für 90 Tage in die JVA eingeliefert zu werden. Nach mehrfachem Klingeln und Klopfen öffnete eine Frau die Tür und trat den Beamten gegenüber. Auf Nachfrage verleugnete sie die Anwesenheit des 23-Jährigen. Die Beamten betraten daraufhin die Wohnung und fanden den Gesuchten bei der Durchsuchung zusammengekauert im Schlafzimmerschrank. Nach seiner Entdeckung reagierte der Mann sofort sehr aggressiv und äußerte, sich nicht verhaften lassen zu wollen. Er begann nun auch, die Beamten heftig zu beleidigen und zeigte deutlich seinen Widerwillen gegen die bevorstehende Festnahme. Schließlich leistete er gegen die Verhaftung erheblichen Widerstand und trat bei dem Gerangel mehrfach in Richtung der Beamten. Dabei traf er einen Polizisten am Oberkörper und am Bein, ohne ihn jedoch verletzen zu können.

Die Streife brachte den 23-Jährigen zunächst aufs Revier. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen traten sie die Fahrt in die Justizvollzugsanstalt mit dem Festgenommen an, da er die ausstehende Geldstrafe zunächst nicht hatte bezahlen können. Zur gleichen Zeit erschien jedoch die Ehefrau des 23-Jährigen auf dem Revier, um die Strafe zu bezahlen. Daraufhin drehte die Streife wieder um, brachte den Festgenommenen zurück zum Revier und entließ ihn nach Zahlung der Geldstrafe anschließend wieder auf freien Fuß. Er muss sich nun jedoch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell