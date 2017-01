POL-KS: Kassel - Fasanenhof: Unbekannter kracht auf Ihringshäuser Straße in geparkten BMW und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Beschädigter BMW an der Unfallstelle in der Ihringshäuser Straße Bild-Infos Download

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch das dieser Presseveröffentlichung beigefügte und unter www.polizeipresse.de zum Download bereitgestellte Foto, das den beschädigten BMW an der Unfallstelle zeigt.)

Die Beamten der Unfallfluchtgruppe der Verkehrsinspektion der Kasseler Polizei sind nach einer Unfallflucht in der Ihringshäuser Straße zur Jahreswende auf der Suche nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war in einen geparkten 5er BMW gekracht und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den angerichteten Schaden von etwa 5.000,- Euro zu kümmern. Da den Ermittlern bislang keine Hinweise auf den Unfallverursacher vorliegen, erhoffen sie sich nun mit der Veröffentlichung des Falls, Hinweise aus der Bevölkerung, auch auf ein möglicherweise im rechten Bereich stark beschädigtes Fahrzeug, zu bekommen.

Die Unfallzeit lässt sich nach derzeitigem Ermittlungsstand auf die Zeit zwischen dem 31. Dezember, 12 Uhr, und dem 1. Januar, gegen 11 Uhr, eingrenzen. Bislang ist unklar, was die Ursache dafür gewesen sein könnte, dass der Verkehrsteilnehmer in den vor der Hausnummer 147 der Ihringshäuser Straße abgestellten BMW gekracht war. Dabei hatte er nach Einschätzung der am Unfallort eingesetzten Streife des Polizeireviers Nord an dem älteren schwarzen 5'er BMW Totalschaden verursacht. Zum Unfallhergang gehen die Beamten davon aus, dass der Unfallfahrer auf der Ihringshäuser Straße aus Richtung Fuldatal in Richtung der Kasseler Stadtmitte unterwegs war und in Höhe der Endhaltestelle der Straßenbahn, kurz nach der Wielandstraße, nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort krachte er in den am rechten Fahrbahnrand abgestellten BMW. Die Ermittler sind sich sicher, dass das Fahrzeug des Verursachers durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls einen deutlich sichtbaren Schaden davongetragen haben muss.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf ein vermutlich im rechten Bereich beschädigtes Fahrzeug oder den bislang unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell