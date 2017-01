POL-KS: Kassel - Fasanenhof: Bewohner überrascht beim nach Hause kommen zwei Einbrecher: Täter flüchten ohne Beute; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Der Bewohner eines Einfamilienhauses im Stadtteil Fasanenhof hat am gestrigen Dienstagnachmittag beim nach Hause kommen zwei Einbrecher überrascht, die zur gleichen Zeit über die Terrassentür in sein Haus einbrechen wollten. Die Täter waren sofort geflüchtet, als sie den Zeugen bemerkten. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die gestern Nachmittag im Fasanenhof möglicherweise zwei verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der Hausbesitzer gegenüber den am Tatort in der Mörikestraße, nahe der Goldbergstraße, eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord angab, war er gegen 13 Uhr eigentlich nur kurz nach Hause zurückgekehrt, weil er etwas vergessen hatte. Als er die Haustür aufschloss und den Flur betrat, habe er jedoch plötzlich das Klirren von Glas aus Richtung der Gebäuderückseite gehört und sei den Geräuschen sofort nachgegangen. Beim Betreten des Wohnzimmers habe er die eingeschlagene und offenstehende Terrassentür festgestellt und noch zwei Männer durch die angrenzenden Gärten in Richtung der Hauffstraße flüchten sehen. Daraufhin habe er die Polizei alarmiert. Weggekommen sei seiner ersten Einschätzung nach nichts.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die eingesetzten Streifen anschließend keine verdächtigen Personen mehr im Fasanenhof und den angrenzenden Stadtteilen antreffen. Der Hausbewohner konnte die beiden Täter nicht näher beschreiben, da er sie nur aus der Ferne hatte flüchten sehen.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die gestern am frühen Nachtmittag im Stadtteil Fasanenhof möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

