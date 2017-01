POL-KS: Landkreis Kassel - Lohfelden: Folgemeldung zum Brand im Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger ermittelt und geständig

Kassel (ots) - (Beachten Sie bitte auch unsere am Dienstag, den 3. Januar 2017, um 11:10 Uhr, über OTS veröffentlichte Pressemeldung: "Landkreis Kassel - Lohfelden: Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses mit fünf Verletzten: Polizei geht von Brandstiftung aus; Zeugen gesucht.")

Wie die Brandermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo berichten, ist ein 14-Jähriger aus Lohfelden dringend tatverdächtig, für den Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses an der Hauptstraße und für das Feuer im Keller eines Nachbarhauses am Montagabend verantwortlich zu sein. Ein Zeuge hatte den Jugendlichen zur Tatzeit an einem der Brandorte beobachtet und den Ermittlern den entscheidenden Hinweis gegeben. In seiner Vernehmung am gestrigen Dienstag gestand der 14-Jährige gegenüber den Beamten des K 11, beide Brände vorsätzlich gelegt zu haben. Er befindet sich derzeit in der Obhut seiner Erziehungsberechtigten.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

