POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Täter erbeuten Schmuck bei Einbruch in der Mittagszeit: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Gestern Mittag ereignete sich ein Einbruch in ein Einfamilienhaus im Kasseler Michelskopfweg, bei dem die Täter Schmuck, Bargeld und ein Handy erbeuteten. Damit im Zusammenhang könnte ein VW T 3 stehen, der in tatortnähe gesehen worden ist. Die Ermittler des K 21/22 der Kasseler Kripo erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Falls Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie die mit der Tatortaufnahme betrauten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hebelten unbekannte Täter gestern zwischen 11.45 und 12.45 Uhr die Terrassentür des Einfamilienhauses auf und gelangten so in die Wohnräume. Anwohner hatten kurz vor der Tat in der Straße ein verdächtiges Pärchen beobachtet, das von Haus zu Haus ging und auch an Haustüren geklingelt und ihre Dienste als Scherenschleifer angeboten haben soll. Sie waren mit einem weißen VW-Bus, Modell T3, unterwegs. Ob diese Personen mit der Tat in Verbindung stehen, ist derzeit nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Mann, ca. 60 Jahre alt, ca. 1,70 bis 1,75 m groß, korpulente Gestalt, helle Hautfarbe, keinen Bart, wenig Haare; trug eine dunkle Winterjacke und eine sog. Schiebermütze, er sprach akzentfrei Deutsch.

Frau, ca. 50 Jahre alt und mit einem hellem Parka bekleidet.

Die Ermittler des Einbruchskommissariats 21/22 bitten nun weitere Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder Angaben zu einem Fahrzeug machen können, sich bitte mit der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

