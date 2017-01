POL-KS: Kassel - Nord: Unbekannter entreißt 64-Jähriger die Handtasche: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Ein Unbekannter hat am gestrigen Montagabend in der Kasseler Nordstadt einer 64-Jährigen im Vorbeilaufen die Handtasche entrissen. Anschließend flüchtete der Täter mit der Beute vom Tatort im Struthbachweg in Richtung einer Tankstelle auf der Holländischen Straße und von dort in unbekannte Richtung. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Nord sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Das Opfer hatte sich gegen 20 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei gemeldet und von dem Vorfall berichtet. Wie die zur 64-Jährigen entsandte Streife des Polizeireviers Nord bei ihrer Befragung in Erfahrung bringen konnte, hatte sich die Tat bereits gegen 18:30 Uhr in Höhe des Struthbachwegs 27, unmittelbar neben dem Nordstadtstadion, ereignet. Das Opfer schilderte den Beamten, dass sie zuvor in einem Discounter auf der anderen Seite des Struthbachwegs eingekauft habe. Bereits beim Überqueren der Wiener Straße in Richtung des Nordstadtstadions habe sie bemerkt, dass ihr offenbar jemand folgte. Auch das Wechseln der Straßenseite habe den Verfolger nicht abschütteln könne. In Höhe der Hausnummer 27 sei der Mann dann an ihr vorbeigerannt und habe ihr dabei plötzlich die schwarze Lederhandtasche aus der Hand gerissen. Darin habe sich ihr braunes Lederportemonnaie mitsamt Ausweispapieren, Bankkarten und knapp 50,- Euro Bargeld befunden.

Bei dem Täter soll es sich um einen schlanken, ca. 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben, der komplett in Schwarz gekleidet war. Eine genauere Beschreibung war dem Opfer aufgrund der Dunkelheit und des nur kurzen Moments, in dem sie den Täter gesehen hatte, nicht möglich.

Die Ermittler des Polizeireviers Nord bitten Zeugen, die am gestrigen Montagabend im Bereich des Struthbachwegs oder der Holländischen Straße verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell