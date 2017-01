POL-KS: Landkreis Kassel - Lohfelden: Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses mit fünf Verletzten: Polizei geht von Brandstiftung aus; Zeugen gesucht

Kassel (ots) - Am gestrigen Montagabend kam es in Lohfelden zum Brand im Flur eines Mehrfamilienhauses. Dabei atmeten fünf Hausbewohner giftige Rauchgase ein und mussten anschließend mit Rettungswagen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Die mit den Ermittlungen zur Brandursache betrauten Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo gehen von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus, da es zeitgleich auch in einem Kellerverschlag des benachbarten Mehrfamilienhauses brannte. Die Ermittler suchen nun nach Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf den oder die Täter geben können.

Zu dem Brand im Flur des Hauses in der Hauptstraße 50 war es gegen 20:10 Uhr gekommen. Wie die ersten Ermittlungen der am Brandort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes ergaben, war das Feuer im Bereich eines im Hausflur abgestellten Kinderwagens ausgebrochen, der durch den Brand völlig zerstört worden war. Durch das Feuer war es auch zu einer starken Rauchentwicklung in dem Haus gekommen, wobei die fünf Hausbewohner, darunter drei Kinder im Alter von einem, vier und zehn Jahren sowie eine 22-Jährige und ein 31-Jähriger durch das Einatmen der Rauchgase verletzt wurden. Den durch den Brand entstandene Sachschaden im Flur des Hauses beziffern die Beamten auf rund 15.000,- Euro. Zeitgleich hatte sich ein Bewohner des benachbarten Mehrfamilienhauses mit der Hausnummer 48 bei den Einsatzkräften der Feuerwehr und Polizei gemeldet und davon berichtet, dass es im Keller seines Hauses ebenfalls stark nach Rauch riechen würde. Die Freiwillige Feuerwehr Lohfelden stellte bei der Überprüfung der Kellerräume des Nachbarhauses brennendes Papier im Bereich der Holztür eines Kellerverschlages fest, das dort offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer löschen, bevor es zu größeren Sachschäden kam. Lediglich die Tür des Verschlags wurde durch die Flammen leicht beschädigt.

Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die im Zusammenhang mit den beiden Bränden möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

