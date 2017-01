POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Einbrecher verletzt sich an eingeschlagener Scheibe, wird ertappt und flüchtet: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat sich am gestrigen Sonntagabend beim Versuch in ein Einfamilienhaus in Bettenhausen einzubrechen, an einer eingeschlagenen Scheibe verletzt. Als der Hauseigentümer den Einbrecher dabei ertappte, ergriff der Unbekannte sofort die Flucht und verschwand in der Dunkelheit. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf einen hageren, ca. 25 bis 30 Jahre alten Mann geben können, der Schnittverletzungen an Händen oder Armen hat. Nach Angaben des Bewohners war der Täter zudem mit einer blauen Jacke, einer hellblauen Mütze und Sportschuhen mit heller Sohle bekleidet und führte einen Rucksack mit.

Der Unbekannte hatte gegen 20:45 Uhr zunächst versucht über die Kellertür an der Gebäuderückseite in das Haus am Ende des Dahlheimer Wegs einzubrechen. Mehrere Hebelversuche an der gegen Einbrüche besonders geschützten Kellertür scheiterten jedoch. Daraufhin schlug der Täter eine Glasscheibe der Tür ein, um nach Innen greifen zu können. Dabei verletzte er sich aber an den Scherben und hinterließ dort einige Bluttropfen. Die Tür ließ sich dennoch nicht öffnen. Auch ein weiterer Versuch, über das Einschlagen eines Kellerfensters in das Haus einzusteigen, scheiterte. Der Bewohner war durch die lauten Geräusche auf das Treiben des Einbrechers aufmerksam geworden. Er hatte daraufhin mit einer Taschenlampe nach draußen geleuchtet und dabei den Täter erblickt, der sofort die Flucht in Richtung Dahlheimer Straße ergriff. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, hatte der Täter scheinbar fälschlicherweise geglaubt, dass in dem unbeleuchteten Haus niemand zu Hause sei. Die sofort eingeleitet Fahndung verlief anschließend ohne Erfolg.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar

