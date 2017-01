POL-KS: Kassel - Nord: Unbekannter verletzt Frau bei Handtaschenraub: Polizei fahndet nach sehr schlankem Mann und bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in der Kasseler Nordstadt einer 25-Jährigen die Handtasche geraubt. Die Frau wurde dabei leicht verletzt, da der Unbekannte sie zunächst von hinten gegen den Kopf schlug und anschließend zu Boden schubste. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats fahnden nun nach dem sehr schlanken, ca. 22 bis 27 Jahre alten und 1,60 Meter bis 1,70 Meter großen Täter, der mit einer dunklen Jacke, einer schwarzen Kappe und einem dunkelblauen, ins Gesicht gezogenen Schal bekleidet war. Dabei erhoffen sie sich durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf den Räuber aus der Bevölkerung zu bekommen.

Ein Bewohner des am Tatort in der Helmholtzstraße, Ecke Friedrich-Wöhler-Straße, liegenden Mehrfamilienhauses war gegen 19:30 Uhr durch die Hilferufe der 25-Jährigen auf die Tat aufmerksam geworden und hatte die Polizei alarmiert. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, stand die Frau bei ihrem Eintreffen sichtlich unter Schock und hatte zudem Schürfwunden an Händen und Knien davongetragen. Sie konnte nach ambulanter Behandlung ihrer Verletzungen durch den ebenfalls verständigten Rettungsdienst jedoch vor Ort wieder entlassen werden. Wie die Befragung des Opfers ergab, war sie im Hof des Mehrfamilienhauses unmittelbar vor der Haustür beraubt worden. Zunächst habe sie dort plötzlich einen Schlag gegen den Hinterkopf bekommen. Dann habe der Täter, der sich ihr offenbar zuvor von hinten unbemerkt angenähert hatte, heftig an ihrer Handtasche gerissen. Da sie diese aber festhielt, habe der Mann sie mehrfach geschubst, bis sie schließlich zu Boden fiel und die Tasche losließ. Der Täter sei daraufhin mit ihrer schwarzen Lederhandtasche mit silberfarbenen Nieten am Henkel in Richtung Bunsenstraße geflüchtet. In der Tasche habe sich ihr rosafarbenes Portemonnaie, verziert mit Blumen, dem Eiffelturm und der Aufschrift Paris, mitsamt Bargeld und Ausweispapieren befunden. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

