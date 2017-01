POL-KS: Landkreis Kassel + Wolfhagen-Niederelsungen: EC-Automat im Gewerbegebiet Hiddeser Feld an der A 44 stark beschädigt.

Kassel (ots) - Heute Morgen, gg. 08:20Uhr, meldete eine Mitarbeiterin eines Schnellrestaurantes im Hiddeser Feld an der A44 über Notruf bei der Polizeileitstelle einen stark beschädigten Geldautomaten und einen möglicherweise tatbeteiligten niederländischen Klein-LKW in der Nähe. Nach momentanem Erkenntnisstand geht die Polizei davon aus, dass unbekannte Täter versucht hatten in der letzten Nacht den Automaten durch Rammen mit einem Fahrzeug aus der Verankerung zu reißen, um ihn so abtransportieren zu können. Dies gelang den Tätern aber nicht. Sie haben den Tatort ohne Beute verlassen. Der Automat steht jetzt lediglich etwas schräg auf seinem Sockel auf dem Parkplatz. Der Aufsteller des EC-Automaten ist zurzeit nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. Der von der Zeugin erwähnte weiße Pritschenwagen der Marke Ford Transit mit holländischem Kennzeichen stand noch in Tatortnähe. Am Fahrzeug befinden sich Spuren, die darauf schließen lassen, dass es sich um ein Tatwerkzeug handelt. Der Klein-LKW wurde am heutigen Tage in Holland als gestohlen gemeldet. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei in Kassel die Ermittlungen aufgenommen. Zum entstandenen Sachschaden kann die Polizei keine Angaben machen. Der entwendete Pritschen-LKW wurde sichergestellt und wird nach weiteren Spuren untersucht. Zeugen, die zur tatrelevanten Zeit oder auch schon früher verdächtige Personen, den weißen Pritschenwagen der Marke Ford Transit mit holländischem Kennzeichen oder andere verdächtige Fahrzeuge in der Ortslage von Wolfhagen - Niederelsungen gesehen haben, werden gebeten, sich unter 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel zu melden. Walter Weber Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell