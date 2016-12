POL-KS: Landkreis Kassel - Fuldatal: Vandalismus und gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr: Unbekannte rissen Schilder ab und hoben Kanaldeckel raus

Kassel (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die im Bereich der Fuldataler Gesamtschule verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte haben dort von Mittwoch auf Donnerstag sinnlos Sachbeschädigungen mit einem Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord mitteilen, stellte ein Bediensteter der Gesamtschule Fuldatal in Ihringshausen gestern Morgen die Verwüstungen fest. Da am Mittwochnachmittag um 15 Uhr noch alles in Ordnung war, liegt der Tatzeitraum zwischen dieser Zeit am Mittwoch und Donnerstagmorgen um 7 Uhr. Die Unbekannten wüteten, wahrscheinlich im Schutz der Dunkelheit, im Umfeld der Schule an der Weserstraße sowie dem angrenzenden Vereinsheim in der Grebenstraße. Im Bereich der Schule waren zwei große Glascontainer und zwei große Restmüllcontainer umgekippt worden. Zudem haben die Täter drei Kanaldeckel herausgehoben, mehrere Schilderpfosten aus den Verankerungen und einen Mülleimer vom Pfosten gerissen, den Briefkasten verbeult sowie einen Fahrplan an der vor der Schule befindlichen Haltestelle abgerissen. Auch an dem Vereinsheim beschädigten sie einen Mülleimer und rissen einen Briefkasten aus der Verankerung.

Die zuständigen Ermittler des Polizeireviers Vellmar bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

