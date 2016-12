POL-KS: Landkreis Kassel / Schauenburg: Unbekannte entwenden schwarzen Audi A 4 Avant: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Die Kasseler Kripo ist auf der Suche nach Zeugen, die in der zweiten Nachthälfte zum heutigen Freitag im Bereich der Brüder-Grimm-Straße in Schauenburg-Hoof möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Diebe haben dort auf bislang unbekannte Weise einen schwarzen Audi A 4 Avant, Baujahr 2010, mit den amtlichen Kennzeichen FB-RA 4611 von einem gepflastertem Parkplatz gestohlen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt die Tatzeit in der vergangenen Nacht zwischen 1:00 und 8:00 Uhr. Von den Tätern und dem Fahrzeug im Wert von ca. 12.000,- Euro fehlt zurzeit jede Spur.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Kraftfahrzeugdiebstähle zuständigen Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Die Ermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib des schwarzen A 4 geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell