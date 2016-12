POL-KS: Landkreis Kassel - Vellmar: Einbrecher erbeuten Wandtresor aus Kellerraum: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am gestrigen Nachmittag brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Obervellmar ein. Sie hebelten ein Kellerfenster auf entwendeten und einen an der Wand befestigten Tresor. Die Ermittler erhoffen sich durch die Veröffentlichung des Falls Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Ein in der Nähe wohnender Zeuge hatte gestern Abend das aufgehebelte Kellerfenster entdeckt und die Polizei verständigt. Wie die mit der Tatortaufnahme betrauten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, waren die Täter offenbar zwischen 16 und 19 Uhr in das Einfamilienhaus in der Habichtswalder Straße eingebrochen, da in diesem Zeitraum niemand der Bewohner zuhause war. Die Unbekannten hatten mit brachialer Gewalt ein Kellerfenster aufgehebelt und waren so in das Haus gelangt. Bei ihrer Suche nach Diebesgut entdeckten sie in einem Nebenraum einen Tresor, der fest mit der Wand verschraubt war. Auch diesen hebelten sie mit brachialer Gewalt aus der Verankerung. Mit dem etwa 40 mal 30 cm großen Wertschrank verließen sie über denselben Weg das Wohnhaus und konnten unerkannt flüchten.

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

