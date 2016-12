POL-KS: Kassel - Mitte: Unfallflucht in der Neuen Fahrt: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochmittag kam es in der "Neuen Fahrt" in der Kasseler Innenstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Unbekannter hatte offenbar im Vorbeifahren einen in einer Parklücke abgestellten weißen Seat Leon touchiert und dabei eine Schaden in Höhe von 1.500,- Euro angerichtet. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Unfallfluchtgruppe sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder sein vermutlich im rechten Bereich beschädigtes Fahrzeug geben können.

Wie der 21-jährige Seat-Fahrer bei der Erstattung der Anzeige auf dem Polizeirevier Ost am Nachmittag angab, hatte er seinen Wagen in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 14:00 Uhr in der Neuen Fahrt abgestellt. Das Auto habe in Fahrtrichtung Wolfsschlucht am rechten Fahrbahnrand in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 2 gestanden. Der bislang unbekannte Verursacher war offenbar aus Richtung Fünffensterstraße gekommen und ebenfalls in Richtung Wolfsschlucht unterwegs. Nachdem er den Seat touchiert hatte, flüchtete er jedoch von der Unfallstelle. Die Ermittler gehen aufgrund des Schadensbildes davon aus, dass der Fahrer den Zusammenstoß mit dem geparkten Wagen bemerkt haben muss.

Zeugen, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den Fahrer oder sein mutmaßlich an der rechten Seite beschädigtes Fahrzeug geben können, wenden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 an die Kasseler Polizei.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell