POL-KS: Landkreis Kassel - Hofgeismar: Unbekannte brechen in Schwimmbad-Bistro ein: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag in das Bistro des Hofgeismarer Schwimmbads eingebrochen und haben dabei zwei Geldkassetten mit Wechselgeld in unbestimmter Höhe, zwei Kilogramm Kaffee und Süßigkeiten entwendet. Die Ermittler der Polizeistation Hofgeismar sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Pächter des Bistros im "Bad am Park" hatte heute Morgen gegen 8 Uhr die Polizei wegen des Einbruchs alarmiert. Wie die zum Tatort entsandte Streife der Polizeistation Hofgeismar berichtet, waren die Einbrecher über ein Fenster in die Gaststätte eingestiegen, das sie zuvor mit einem unbekannten Werkzeug aufgehebelt hatten. Anschließend dursuchten sie den gesamten Verkaufsraum nach Wertsachen. Ihr Fluchtweg mit der Beute führte offenbar über eine Hintertür aus dem Gebäude und von dort in unbekannte Richtung. Die Tatzeit lässt sich nach Angaben des Besitzers momentan auf die Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und dem heutigen Donnerstagmorgen, 7 Uhr, eingrenzen.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofgeismar geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05671 - 99280 bei der Polizei in Hofgeismar oder unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

