POL-KS: Kassel - Niederzwehren: Unfall auf Frankfurter Straße: 23-Jährige übersieht beim Abbiegen Straßenbahn

Kassel (ots) - Am gestrigen Mittwochnachmittag kam es im Stadtteil Niederzwehren zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Eine auf der Frankfurter Straße stadteinwärts fahrende 23-jährige Autofahrerin aus Kassel hatte gegen 18:40 Uhr beim Linksabbiegen in die Straße Am Frohnhof die von hinten kommende und in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn übersehen. Die Tram war daraufhin in die Fahrerseite des Audis der Frau gekracht, wodurch die Fahrertür des Wagens stark eingedrückt wurde. Die 23-Jährige blieb dabei glücklicherweise unverletzt. Auch in der Straßenbahn kamen nach derzeitigen Erkenntnissen keine Personen zu Schaden. Den Sachschaden an dem Schienenfahrzeug und dem Pkw beziffern die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West auf insgesamt 5.000,- Euro.

Bedingt durch den Unfall kam es vorübergehend zu Umleitungen und Behinderungen im Straßenbahnverkehr.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell