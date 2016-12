POL-KS: Kassel - Nord: Einbruch in Sportsbar: Zeuge beobachtete dunkelgrünen Lieferwagen; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten nach einem Einbruch in eine Sportsbar an der Holländischen Straße in der Nacht zum heutigen Mittwoch um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter sowie einen dunkelgrünen Lieferwagen, den ein Zeuge zur Tatzeit am Tatort beobachtete. Bei dem Einbruch hatten die Unbekannten zwei Geldspielautomaten in der Gaststätte aufgebrochen. Mit dem Bargeld aus den Automaten in noch unbekannter Höhe und zwei Geldkassetten waren sie anschließend aus der Bar geflüchtet.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo berichten, war es zwischen 3 und 4 Uhr in der Nacht zu dem Einbruch in die Sportsbar an der Holländischen Straße, schräg gegenüber der Oestmannstraße, gekommen. Die Täter hatten offenbar zunächst versucht, die Eingangstür der Bar aufzuhebeln. Nachdem dieses jedoch scheiterte, schlugen sie den Glaseinsatz der Tür ein und verschafften sich so schließlich Zugang zu den Räumlichkeiten. Vermutlich durch den beim Einschlagen der Scheibe verursachten lauten Knall war gegen vier Uhr ein Zeuge auf das nächtliche Treiben im Bereich der Sportsbar aufmerksam geworden. Wie er später gegenüber den Beamten angab, hatte er daraufhin direkt vor dem Eingang der Bar drei dunkelgekleidete Personen und den dunkelgrünen Lieferwagen beobachtet. Einer der drei Männer sei anschließend auf der Beifahrerseite in den Wagen eingestiegen. Die zwei Anderen seien zu Fuß mit einer großen schwarzen Sporttasche in Richtung des benachbarten Hochhauses gegangen und dort verschwunden. Der Lieferwagen, bei dem es sich um einen Sprinter gehandelt haben könnte, sei währenddessen mit hoher Geschwindigkeit auf der Holländischen Straße in Richtung Vellmar weggefahren. Er habe daraufhin sofort die Polizei verständigt. Die Fahndung nach den Tätern und dem dunkelgrünen Lieferwagen blieb bislang ohne Erfolg.

Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den möglicherweise im Zusammenhang mit dem Einbruch stehenden dunkelgrünen Lieferwagen geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell