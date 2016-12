POL-KS: Fritzlar Polizei sucht nach vermisster Kerstin R. aus Fritzlar - Folgemeldung

Kassel (ots) - Vermisste Kerstin R. aus Fritzlar wurde in Kassel tot aus der Fulda geborgen.

Heute um 13:54 Uhr wurde der Leichnam der vermissten 50jährigen Fritzlarerin vom angeforderten Polizeihubschrauber in der Fulda gegenüber dem Auebad, unweit des Abstellortes ihres Pkw flussabwärts am Flussrand entdeckt. Erste Ermittlungen haben keine Hinweise auf einen strafbaren Sachverhalt ergeben. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei in Kassel geführt. Eine Obduktion zur Feststellung der Todesursache wird bei der Staatsanwaltschaft angeregt. Es wird nachberichtet.

Hinweis für die Medien: Es wird gebeten, die bislang veröffentlichten Fotos der Vermissten aus der elektronischen Bildberichtserstattung zu entfernen.

