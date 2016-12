POL-KS: Baunatal / A 49: Betrunkener verursacht Unfall an Autobahnauffahrt; Eine Person leicht verletzt

Kassel (ots) - Heute Morgen kam es an der Autobahnauffahrt Baunatal-Nord zu einem Unfall, bei dem sich ein Fahrer leicht verletzte. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war um halb sechs der Fahrer eines Fiat Punto auf der in diesem Baustellenbereich leicht verkürzten Auffahrt unterwegs. Der 26-jährige Fahrzeuglenker aus Dortmund zog unvermittelt nach links auf die rechte Fahrspur in Richtung Kassel. In diesem Streckenabschnitt ist die rechte Fahrspur auf Grund einer Baustelle verengt. Durch sein riskantes Fahrmanöver bremste er einen auf dieser Spur fahrenden Fiat Ducato aus. Der 36-jährige Fahrer des Kleintransporters konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Punto auf. Bei dem Zusammenstoß entstand an dem Fiat Ducato ein Schaden von etwa 2.000,-- Euro und an dem Fiat Punto in Höhe von ca. 3.000,-- Euro. Der Fahrer des Ducato zog sich bei dem Aufprall leichte Verletzungen zu.

Unfallverursacher hatte über zwei Promille

Da der Dortmunder Unfallverursacher merklich unter Alkoholeinwirkung stand und der Atemalkoholtest 2,1 Promille anzeigte, nahmen die Beamten den 26-Jährigen mit zur Dienststelle, wo sie ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnehmen ließen und seinen Führerschein sicherstellten. Der Fahrer muss sich nun wegen Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

