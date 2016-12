POL-KS: Kassel - Rothenditmold: Einbruch in Skater-Anlage: Unbekannte erbeuten 70 Spraydosen und Bargeld

Kassel (ots) - Über die Weihnachtsfeiertage kam es zum Einbruch in die Skateranlage in der Kasseler Brandaustraße. Dabei erbeutete der oder die Täter neben einem geringen Bargeldbetrag auch 70 Farbspraydosen. Die Ermittler des Einbruchskommissariats erhoffen sich mit der Veröffentlichung Hinweise aus der Bevölkerung zu bekommen.

Wie der Verantwortliche des dort ansässigen Skatervereins den am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes mitteilte, müssen der oder die Täter in der Zeit zwischen Heiligabend, 17:00 Uhr, bis zum Montagnachmittag, 17:00 Uhr, in die Räumlichkeiten eingebrochen sein. Dazu hatten sie eine Scheibe des Vereinsheims eingeschlagen und waren dadurch eingestiegen. Innerhalb der Anlage sind aus dem dort befindlichen Verkaufsshop ca. 70 Farbspraydosen in den Farben Chrom und Blau sowie eine geringe Menge Wechselgeld entwendet worden.

Die Ermittler des Einbruchskommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu Tätern geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell