POL-KS: Kassel - Wehlheiden: Pizzabote bei Raubüberfall durch Schlag mit Eisenstange verletzt: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - In der Nacht zum zweiten Weihnachtstag kam es um kurz nach 1 Uhr in der Emilienstraße in Kassel-Wehlheiden zu einem schweren Raub auf einen Pizzaboten. Zwei bislang unbekannte Täter hatten den 47-jährigen Fahrer eines Kasseler Pizzabringdienstes beim Ausliefern einer Beststellung überfallen und von hinten vermutlich eine Eisenstange auf den Kopf geschlagen. Zudem schlugen sie ihm anschließend mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht. Trotz dessen gelang dem Opfer zunächst die Flucht. Wenige Meter weiter holten die Täter den 47-Jährigen jedoch ein, brachten ihn zu Boden und zwangen ihn zur Herausgabe seines Bargelds und seines Handys. Die Ermittler des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich nun durch die Veröffentlichung des Falls, Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen.

Der 47-Jährige aus Kassel hatte durch den Überfall mehrere Verletzungen am Kopf, darunter eine blutende Platzwunde, davongetragen. Er begab sich nach der Tat zunächst zum nahegelegenen ärztlichen Notdienst. Als man dort erfuhr, was dem Mann widerfahren war, wurde sofort die Polizei alarmiert. Der 47-Jährige musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Kasseler Krankenhaus gebracht werden. Wie die ersten Ermittlungen der Beamten des Kriminaldauerdienstes der Kasseler Kripo in der Nacht zum Montag ergaben, war die Pizzabestellung an den Tatort in das Mehrfamilienhaus in der Emilienstraße, Ecke Adolfstraße, fingiert gewesen und offenbar von den Tätern aufgegeben worden. Sie hatten das Opfer bereits bei dessen Ankunft vor der Haustür in Empfang genommen und dort überfallen. Unmittelbar nach der Tat flüchteten die beiden Täter mit dem erbeuteten Bargeld in dreistelliger Höhe und dem Samsung Galaxy 2 des Opfers über die zur Tischbeinstraße herunterführende Treppe und von dort in unbekannte Richtung. Die Fahndung nach den beiden Räubern führte bislang nicht zum Erfolg.

Der 47-Jährige beschrieb beide Männer wie folgt:

1.) ca. 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, normale Figur, blonde kurze Haare, kein Bart, keine Brille, bekleidet mit weißer Jacke und dunkler Hose, augenscheinlich Deutscher

2.) ca. 28 Jahre alt, über 1,80 Meter groß, sportliche Statur, kurze dunkle Haare, kein Bart, keine Brille, dunkler Jogginganzug, sprach Hochdeutsch, augenscheinlich Deutscher

Die Ermittler des Kommissariats 35 bitten Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können oder in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag im Bereich des Tatorts in der Emilienstraße verdächtige Personen beobachtet haben, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell