POL-KS: Kassel - Oberzwehren: Einbruch in Apotheke: Mit Kanaldeckel Scheiben eingeschlagen; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am frühen Morgen des ersten Weihnachtstags haben drei unbekannter Täter mit einem Kanaldeckel die Türen einer Apotheke und eines angrenzenden Kiosks eingeschlagen. Mit einer geringen Menge Bargeld konnten sie unerkannt flüchten. Die Ermittler des Einbruchskommissariats K 21/22 bitten nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Sonntagmorgen um kurz vor fünf Uhr löste die Alarmanlage einer Apotheke in der Heinrich-Plett-Straße in der Kasseler Brückenhofsiedlung aus. Die sofort verständigten Beamten des Polizeireviers Süd-West trafen kurze Zeit später am Tatort ein und fanden zwei beschädigte gläserne Eingangstüren vor. Gemeinsam mit dem Inhaber der Apotheke sichteten die zur Tatortaufnahme und Spurensicherung eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes die Aufzeichnungen der Überwachungskameras. Darauf sind drei Täter zu erkennen, die mit einem Kanaldeckel die doppelflügelige Eingangstür der Apotheke einschlagen. Durch die entstandene Öffnung in der Scheibe stiegen die Täter ein und gingen zielstrebig auf die Kasse zu, aus der sie einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten. Auf ihrem Rückweg schlugen sie ebenfalls mit dem Kanaldeckel die Scheibe der Eingangstür eines sich direkt anschließenden Kiosks ein. Der Kanaldeckel landete im Inneren des Kiosks. Offenbar aufgeschreckt durch die Alarmanlage verließen sie den Tatort und flüchteten in unbekannte Richtung.

In den Aufzeichnungen sind drei maskierte Männer zu erkennen, die alle Kapuzenpullis und blaue Latexhandschuhe trugen. Sie führten eine große blaue IKEA-Tasche mit.

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder auch zu damit im Zusammenhang stehenden Fahrzeugen geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell