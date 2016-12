POL-KS: Kassel - Wolfsanger: Zeugen vereitelten Einbruch in Autowerkstatt: Polizei sucht nach flüchtigem Täter

Kassel (ots) - Am späten Abend des ersten Weihnachtstags versuchte ein unbekannter Täter in eine Autowerkstatt einzubrechen. Zeugen entdeckten den Mann und er flüchtete vom Tatort.

Die Zeugen hatten am Sonntagabend gegen 23:30 Uhr einen lauten Knall und das Splittern von Glas gehört. Sie konnten einen Mann dabei beobachten, wie er auf der Rückseite einer Autowerkstatt in der Fuldatalstraße versuchte einzubrechen und verständigten umgehend über Notruf die Polizei. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, hatte der unbekannte Täter zunächst versucht, das Werkstattfenster aufzuhebeln. Da dieser Versuch offenbar scheiterte, nahm er eine Autofelge von dem Grundstück und warf die Scheibe mit lautem Knall ein. Danach brach er seinen Einbruchsversuch ab und flüchtete zu Fuß über die Fuldatalstraße stadteinwärts. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Zeugen konnten den Mann wie folgt beschreiben: Athletische Figur, etwa 20 bis 30 Jahre alt, ca. 1,75 bis 1,80 m groß; er war dunkel gekleidet und trug eine Kapuzenjacke

Die für Einbruchsdelikte zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 bitten Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen hatten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell