POL-KS: Kassel - Waldau: Täterfestnahme nach versuchtem Räderdiebstahl: Polizei sucht nach weiterem Tatverdächtigen

Kassel (ots) - Am heutigen frühen Morgen waren mindestens zwei Täter unberechtigt auf das Gelände eines Autohauses gelangt und wollten dort offensichtlich die Räder von Fahrzeugen klauen. Der Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes hatte dies beobachtet und die Polizei verständigt. Ein Täter konnte festgenommen werden, mindestens ein weiterer ist flüchtig.

Gegen halb zwei heute Morgen nahm der Sicherheitsbedienstete mindestens zwei Gestalten wahr, die auf dem Gelände an der Falderbaumstraße zwischen abgestellten Fahrzeugen umherschlichen und sich immer wieder hinter den Autos versteckten. Zuvor müssen die unbekannten Täter den etwa zwei Meter hohen Zaun überklettert haben. Schon bei seinen ersten Beobachtungen konnte der Wachmann sehen, dass einer der beiden Personen einen Radschlüssel dabei hatte. Offensichtlich hatten es die Täter wieder einmal auf Kompletträder von Neufahrzeugen abgesehen. Beim Eintreffen der Funkstreifen des Polizeireviers Ost und der Wachpolizei konnten keine fremden Personen mehr auf dem Gelände festgestellt werden. Die Wachpolizisten entdeckten kurze Zeit später einen in einem Wendehammer abgestellten weißen VW Golf, in dem eine Person saß. Bei der Überprüfung der Person und des Fahrzeugs fanden sie einen Radschlüssel mit den entsprechenden Steckschlüsseln für Radschrauben. Den dringend Tatverdächtigen, einen 28-Jährigen aus Kassel, nahmen sie vorläufig fest. Zu eventuellen Mittätern machte er in seiner Vernehmung keine Angaben. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen weißen VW Golf 4 mit einem sehr lauten Auspuff. Nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen entließen die Beamten den 28-Jährigen auf freien Fuß. Er muss sich nun wegen versuchten Diebstahls an Fahrzeugen und Hausfriedensbruchs verantworten.

Der zweite Täter soll etwa 30 Jahre alt sein und eine schwarze Mütze und weiße Turnschuhe getragen haben.

Die zuständigen Ermittler des Polizeireviers Ost bitten Zeugen, die Hinweise zu weiteren Tätern oder zu dem VW Golf geben können, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell