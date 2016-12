POL-KS: Kassel - Mitte: Zwei Unbekannte versuchten Kassenautomaten in Einkaufsgalerie aufzubohren: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum zweiten Weihnachtstag einen Kassenautomaten in der Kurfürstengalerie mit einer Bohrmaschine aufzubrechen. Als sie dabei von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes überrascht wurden, ergriffen sie die Flucht, ohne den Automaten zuvor geöffnet zu haben. Die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Ermittlungsgruppe des Polizeireviers Mitte sind nun auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können.

Wie der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes gegenüber der zum Tatort gerufenen Streife des Polizeireviers Mitte angab, habe er gegen 1:30 Uhr plötzlich Bohrgeräusche aus dem Erdgeschoss der Galerie wahrgenommen. Als er vom Obergeschoss aus über die Rolltreppe nach unten eilte, sah er dort einen Unbekannten, der sich mit einer Bohrmaschine an dem im Flur stehenden Kassenautomat des Parkhauses zu schaffen machte. Ein zweiter Mann stand in der geöffneten Fahrstuhltür und hielt diesen offenbar für die Flucht bereit. Als die Täter ihn bemerkten, seien sie sofort mit dem Fahrtstuhl nach unten in die Tiefgarage geflüchtet. Dort verliert sich ihre Spur. Wie die Beamten von der Spurensuche am Tatort berichten, hatten die Unbekannten bevor sie überrascht wurden bereits zwei Löcher im Bereich der Schlösser in den Automaten gebohrt. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 200,- Euro. Die Fahndung nach den beiden Tätern verlief bislang ohne Erfolg.

Der Zeuge beschrieb beide Männer wie folgt:

1.) ca. 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkelhäutig, dunkles Oberteil mit Kapuze, Brillenträger

2.) ca. 1,85 Meter, helle Hautfarbe, helles Oberteil mit Kapuze, Brillenträger

Die Ermittler des Polizeireviers Mitte bitten Zeugen, die Hinweise auf die beiden Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell