POL-KS: Kassel-Kirchditmold: Kennzeichen verrät drogen- und alkoholberauschten Unfallflüchtigen

Kassel (ots) - Am heutigen frühen Freitagmorgen stellte eine Funkstreife des Polizeireviers Süd-West in der Wolfhager Straße zwei umgefahrene Verkehrszeichen auf einer Verkehrsinsel fest. Ein am Unfallort aufgefundenes vorderes Kennzeichen führte später zu dem Fahrer, der von der Unfallstelle geflüchtet war. Neben Alkohol hatte er auch Drogen konsumiert.

Wie die Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren sie kurz nach 3 Uhr auf der Wolfhager Straße stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Hausnummer 315 hatte offenbar ein Fahrzeug auf einer Verkehrsinsel, die als Querungshilfe für Fußgänger dient, zwei Verkehrszeichen umgefahren. Bei der Unfallaufnahme fanden die Beamten ein vorderes amtliches Kennzeichen und konnten rasch die in Fuldatal wohnende Halterin des Fahrzeugs ermitteln. Gegenüber den Beamten des Polizeireviers Nord gab die Frau glaubhaft an, ihr Fahrzeug an einen 26-jährigen Mann in Ahnatal verkauft zu haben und gab dessen Adresse an.

Nach Eintreffen in der Wohnung rauchte der Fahrer einen Joint

Die Beamten suchten daraufhin die Wohnung des 26-Jährigen in Ahnatal auf. Nachdem er seine Haustür geöffnet hatte, äußerte er, den Unfall in der Wolfhager Straße gegen 23 Uhr verursacht zu haben. Das Fahrzeug, ein Skoda Fabia, würde nun irgendwo in Kassel stehen, den Schlüssel hatte er dabei. In der Wohnung nahmen die Schutzleute deutlichen Alkohol- und Marihuanageruch wahr. Zudem lag auf zwei Tischen jeweils ein Tütchen mit Marihuana. Der 26-jährige gab an, dass er nach seiner Heimkehr erstmal einen Joint geraucht habe. Auf Grund dieser Gesamtumstände musste er die Beamten auf das Vellmarer Revier begleiten. Dort nahm ein Arzt bei dem unter Drogen- und Alkoholeinfluss stehenden Ahnataler zwei Blutproben und sein Führerschein wurde durch die Beamten sichergestellt. Den unfallbeschädigten Skoda fand die Funkstreife später in der Eschebergstraße in Harleshausen. An dem Pkw war die Front eingedrückt, die Stoßstange gerissen und der rechte vordere Reifen platt. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit 2.500 Euro, der Schaden der beiden umgefahrenen Schilder mit 500 Euro angegeben.

Der Unfallfahrer muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie wegen Besitzes von Cannabis verantworten. Nach den erfolgten Maßnahmen konnte er das Revier wieder verlassen.

