POL-KS: Kassel - Hasenhecke: Polizeirevier Nord nahm Autofahrer in 30er Zone mit Laserpistole ins Visier: 14 von 60 waren zu schnell

Kassel (ots) - Beamte des Polizeireviers Nord nahmen am heutigen Freitagvormittag mit einer "Laserpistole" Verkehrsteilnehmer in einer 30er Zone im Stadtteil Hasenhecke ins Visier. Dabei überprüften sie in der Zeit zwischen 9:30 Uhr und 11:30 Uhr rund 60 Fahrzeugführer auf ihre Geschwindigkeit. Von diesen mussten sie anschließend 14 Fahrer aus dem Verkehr in Kontrollstelle im Grenzweg winken, da diese zu schnell unterwegs waren. Positiver Effekt der unmittelbar folgenden Verkehrskontrolle: Die Autofahrer können direkt an Ort und Stelle mit der soeben gefahrenen überhöhten Geschwindigkeit konfrontiert werden. So kann bei dem ein oder anderen Verkehrsteilnehmer ein erhöhtes Bewusstsein für das eigene Tempo geschaffen und sie gleichzeitig auf die von überhöhter Geschwindigkeit ausgehenden Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam gemacht werden.

13 der 14 festgestellten Geschwindigkeitsüberschreitungen bewegten sich bei den Kontrollen im Grenzweg am heutigen Vormittag erfreulicherweise lediglich im Verwarngeldbereich. Sechs dieser Fahrer bezahlten noch am Kontrollort die dafür vorgesehenen Verwarngelder zwischen 15 und 35 Euro. In acht weiteren Fällen fertigten die Beamten Anzeigen. Darunter auch ein 49-jähriger Autofahrer aus Kassel. Er war mit seinem Pkw mit 57 km/h nach Toleranzabzug gemessen worden. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 100,- Euro sowie ein Punkt im Fahreignungsregister des Kraftfahrbundesamtes in Flensburg.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

