POL-KS: Kassel - Vorderer Westen: Hakenkreuz und obszöne Schmierereien an Heinrich-Schütz-Schule: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag Gebäude und Mauern der Heinrich-Schütz-Schule an der Freiherr-vom-Stein-Straße mit Graffitis besprüht. Da die Unbekannten neben mehreren obszönen Symbolen auch ein Hakenkreuz an einer der Wände hinterließen, ermitteln nun die Beamten des für politisch motivierte Straftaten zuständigen Zentralkommissariats 10 des Polizeipräsidiums Nordhessen. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Hausmeister der Schule hatte die Schmierereien am Donnerstagmorgen um 8:15 Uhr entdeckt und die Polizei alarmiert. Wie er gegenüber der am Tatort eingesetzten Streife des Polizeireviers Süd-West angab, sei noch am Vortag, gegen 16:15 Uhr alles in Ordnung gewesen. Das Hakenkreuz hatten die Unbekannten auf eine mit dem Namen der Schule versehene freistehende Betonmauer unmittelbar an der Freiherr-vom-Stein-Straße gesprüht. Der durch die Schmierereien entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Beamten auf rund 300,- Euro. Das Hakenkreuz konnte zwischenzeitlich durch den Hausmeister von der Mauer entfernt werden.

Die mit den weiteren Ermittlungen wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung betrauten Beamten des Zentralkommissariats 10 bitten Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell