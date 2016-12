POL-KS: Vellmar: Abschlussmeldung zum Frontalzusammenstoß auf der Frommershäuser Straße; Fahrerin schwerverletzt im Krankenhaus

Kassel (ots) - Wie schon in den beiden vorherigen Pressemitteilungen berichtet, ereignete sich heute Mittag um kurz vor 12 Uhr in der Frommershäuser Straße in Vellmar ein Unfall mit Verletzten. Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, stand der 53-jährige Fahrer eines Audi A4 in Höhe der Hausnummer 57 auf dem linken Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung. Als der in Espenau wohnende Fahrer von dem Parkstreifen in Richtung der Rathauskreuzung losfuhr, übersah er eine 79-jährige Fahrerin eines Mini, die von der Rathauskreuzung in Richtung Fuldatal unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem die 79-Jährige aus Fuldatal in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Vellmarer Feuerwehr befreit wurde. Die Fahrerin war ansprechbar und ist mit einem Rettungswagen stationär in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert worden. Der 53-Jährige zog sich offensichtlich nur leichtere Verletzungen zu. An den beiden Fahrzeugen entstanden Totalschäden, der beim Audi auf etwa 6.000 und bei dem Mini auf 12.000 Euro geschätzt wird.

Bedingt durch den Unfall musste die Frommershäuser Straße zwischen 12 und 13 Uhr in beiden Richtungen gesperrt werden. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen.

