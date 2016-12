POL-KS: Vellmar: Folgemeldung 1 zum Unfall auf der Frommershäuser Straße; Zwei Pkw stoßen frontal zusammen, Fahrerin eingeklemmt

Kassel (ots) - Wie die am Unfallort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, stand der Fahrer eines Audis auf dem linken Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung. Als dieser kurz vor 12 Uhr in Richtung der Rathauskreuzung losfuhr, übersah er einen Mini, der von der Rathauskreuzung kommend in Richtung des Polizeireviers unterwegs war und stieß auf dessen Fahrspur frontal mit diesem zusammen. Die Fahrerin des Minis ist im Fahrzeug eingeklemmt und offenbar schwer verletzt worden. Sie musste durch die Feuerwehr Vellmar befreit werden und wird in ein Kasseler Krankenhaus eingeliefert.

Bedingt durch den Unfall kommt es zur Vollsperrung der Frommershäuser Straße in beide Richtungen und dadurch zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren.

Wir berichten nach.

