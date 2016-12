POL-KS: Kassel - Bettenhausen: Unbekannter steigt über Fenster in Wohnung ein und wird von Bewohnerin überrascht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots) - Am gestrigen Donnerstagnachmittag, gegen 17 Uhr, brach ein Unbekannter über ein gekipptes Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Unteren Käseweg in Bettenhausen ein. Da er dabei versehentlich einen Motoradhelm von der Fensterbank stieß und Lärm verursachte, wurde die 44-jährige Bewohnerin auf den Täter aufmerksam. Im Flur kam es kurz darauf zum Aufeinandertreffen mit dem Unbekannten, woraufhin der Einbrecher über das geöffnete Fenster aus der Wohnung und von dort in unbekannte Richtung flüchtete. Die Ermittler des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo sind nun auf der Suche nach Zeugen, die gestern Nachmittag in Bettenhausen möglicherweise verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können.

Die 44-Jährige hatte sich unmittelbar nach dem Einbruch zunächst mit ihrer Tochter, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, in einem Zimmer in Sicherheit gebracht und dann sofort die Polizei alarmiert. Wie die Beamten des Polizeireviers Ost berichten, trafen sie nur zwei Minuten nach Mitteilung des Opfers an dem Mehrfamilienhaus am Ende des Unteren Käsewegs, nahe der Autobahn 7, ein und dursuchten sofort die Wohnung nach dem Täter. Erst dabei stellte sich heraus, dass der Unbekannte bereits die Flucht ergriffen hatte. Die sofort eingeleitete Fahndung nach dem Einbrecher durch mehrere Streifen verlief anschließend ohne Erfolg. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, hatte der Täter offenbar durch den Spalt eines gekippt stehenden Fensterflügels eines Doppelfensters gegriffen und dann den anderen Fensterflügel geöffnet. Scheinbar ging er davon aus, dass zu diesem Zeitpunkt niemand zu Hause sei. Nach einer ersten Nachschau des Opfers hatte der Unbekannte offenbar nichts aus der Wohnung erbeutet, sondern war vermutlich sofort nach dem Aufeinandertreffen im Flur geflüchtet.

Bei dem Einbrecher soll es sich um einen ca. 1,75 bis 1,80 Meter großen Mann mit normaler Statur und dunkler Kleidung gehandelt haben.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die gestern Nachmittag gegen 17 Uhr im Bereich des Unteren Käsewegs verdächtige Personen beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell