POL-KS: Vellmar: Erstmeldung: Unfall zwischen zwei Pkw auf Frommershäuser Straße

Kassel (ots) - Wie der Kasseler Polizei um kurz vor 12 Uhr über die Leitstelle der Feuerwehr bekannt wurde, ist es in der Frommershäuser Straße in Vellmar zu einem Unfall zwischen zwei Fahrzeugen gekommen. Dabei sind offenbar Insassen in beiden Wagen verletzt worden. Rettungskräfte und Streifen des Polizeireviers Nord sind an der Unfallstelle im Einsatz.

Bedingt durch den Unfall kommt es zur Vollsperrung der Frommershäuser Straße in beide Richtungen und dadurch zu Verkehrsbehinderungen. Ortskundige werden gebeten, die Unfallstelle zu umfahren. Weitere Informationen zum Unfallhergang sowie zur Art und Schwere der Verletzungen liegen derzeit noch nicht vor.

Wir berichten nach.

Jürgen Wolf Polizeihauptkommissar Tel. 0561 - 910 1008

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell