POL-KS: Abschlussmeldung - Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit einem Toten in Habichtswald-Ehlen

Kassel (ots) - (siehe auch ots von 00:12 Uhr)

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft in Kassel einen Gutachter mit der Rekonstruktion des Unfallgeschehens beauftragt. Weiterhin wurden die Sicherstellung des PKW und eine Blutentnahme beim Fahrer angeordnet.

Bei dem schwerverletzten Fahrer, der in ein Kasseler Krankenhaus verbracht wurde, handelt es sich um einen 17-Jährigen aus Habichtswald. Es besteht keine Lebensgefahr.

Bei dem tödlich verletzten Beifahrer handelt es sich um einen 27-Jährigen aus Habichtswald.

Nach ersten Erkenntnissen der eingesetzten Streife der Polizeistation in Baunatal war der PKW in Ehlen in Richtung Kassel unterwegs und geriet aus ungeklärter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen größeren Stein (Findling). Von hier wurde das Fahrzeug abgelenkt und prallte nach ca. 30 Metern frontal gegen einen Baum. Den 17- jährigen Fahrer erwartet nun zunächst ein Verfahren wegen Verdacht der fahrlässigen Tötung, Fahrens ohne Führerschein und Fahrens unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen dauern an.

Weber Erster Polizeihauptkommissar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell