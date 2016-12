POL-KS: Erstmeldung - Landkreis Kassel: Verkehrsunfall mit einem Toten in Habichtswald-Ehlen

Kassel (ots) - Gegen 23:25 Uhr wurde über Notruf bei der Feuerwehr ein Verkehrsunfall in Habichtswald-Ehlen gemeldet. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich hier ein Alleinunfall ereignet, d.h. es ist kein weiteres Fahrzeug an diesem Unfall beteiligt. Aus ungeklärter Ursache stieß ein Pkw, der mit Fahrer und Beifahrer besetzt war, in der Kasseler Straße gegen einen Baum. Rettungskräfte sind vor Ort. Während der Fahrer schwerverletzt ist, verstarb der Beifahrer noch an der Unfallstelle. Die Polizei ist vor Ort und versucht den Unfallhergang zu rekonstruieren. Es wird nachberichtet! Weber Erster Polizeihauptkommissar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell