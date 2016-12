POL-KS: Landkreis Kassel - Baunatal: Zeuge "verpfiff" zwei Graffiti-Sprayer: Täter flüchteten; Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots) - Im wahrsten Sinne des Wortes verpfiffen hat am gestrigen Mittwochabend ein aufmerksamer Zeuge zwei Graffiti-Sprayer in Baunataler Stadtteil Großenritte. Er war durch die Geräusche von Spraydosen aus Richtung einer Brücke auf das Treiben der beiden Personen in der Dunkelheit aufmerksam geworden. Als er einen lauten Pfiff in ihre Richtung losließ, ergriffen die beiden Sprayer sofort Flucht. So richteten sie keinen weiteren Schaden am Brückenpfeiler an, als die bis dahin bereits von ihnen mit silberner Farbe besprühte Fläche von etwa vier Quadratmetern. Die mit den weiteren Ermittlungen wegen Sachbeschädigung betrauten Beamten der AG Graffiti der Kasseler Polizei sind nun auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, hatten sie unmittelbar nach Mitteilung des Zeugen bei der Polizei um kurz nach 20 Uhr die Fahndung nach den geflüchteten Sprayern aufgenommen. Da der Zeuge die beiden Täter allerdings nur aus der Ferne und in der Dunkelheit beobachtet hatte, konnte er den Beamten keine weitere Personenbeschreibung abgeben. Die Fahndung nach den zwei Sprayern verlief bislang ohne Erfolg. An dem Pfeiler der Brücke der Landesstraße 3218, die über den Bach "Leisel" unweit des "Kasselwegs" führt, stellten die Beamten dann die frische silberne Farbe auf einer Fläche von vier Quadratmetern fest. Sie gehen davon aus, dass die Täter gerade erst mit ihrem "Werk" begonnen und vermutlich ein deutlich größeres Graffiti geplant hatten. Den durch die bereits besprühte Fläche entstandenen Sachschaden beziffern die Beamten auf etwa 200,- Euro.

Die Ermittler der AG Graffiti der Operativen Einheit der Kasseler Polizei bitten Zeugen, die Hinweise auf die beiden bislang unbekannten Sprayer geben können, sich unter Tel. 0561 - 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Matthias Mänz -Pressestelle- Polizeioberkommissar Tel. 0561 - 910 1021

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell